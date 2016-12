Vincent, il gatto disabile che cammina con le zampe stampate in 3D

Vincent è un gatto nato con una malformazione alle zampe posteriori. Per lui si prospettava una vita breve vista l'assenza delle tibie. Ma non per la dottoressa Mary Sarah Bergh della Iowa State University: una volta che le è stato sottoposto il caso di Vincent ha deciso di utilizzare i nuovi ritrovati della scienza per salvarlo. Con una stampante 3D ha potuto modellare delle zampe sostitutive in titanio.