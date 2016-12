Venus, la "gatta dai due volti"

E' come se la natura avesse voluto fondere due gatti in uno solo. Un'anomalia dei geni che hanno voluto giocare con il muso di questo gattino che, in effetti, visto da un profilo e poi dall'altro, sembra essere... due gatti completamente diversi. Venus, nata come una gattina randagia, è stata trovata in una fattoria del North Carolina nel 2009. Poi è stata presa per andare a vivere sotto un comodo tetto insieme ad altri due gattini e due cagnolini. In poco tempo, grazie alla sua particolarità, è diventata una vera celebrità sul web: il suo profilo Facebook ha raggiunto 1 milione di like, grandi e bambini di tutto il mondo sono impazziti per lei. Partecipa a talk show in giro per i mondo ed è diventata una vera star. E in un sito di gatti che raccoglie i "profili" piu famosi, lei è tra i primi posti: il suo look - che tecnicamente si chiama chimerismo - in effetti è piuttosto raro. E chissà se oltre ad evere due volti ha anche due caratteri, magari uno più noir e uno più rosso sbarazzino...