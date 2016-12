Velda, appello internazionale per adottare questo dolcissimo cane a tre zampe

10:22 - Velda ha solo tre zampe, ma tanto affetto da regalare. E' in cerca di una casa e di una famiglia amorevole che se ne prenda cura. L'appello per la sua adozione è stato lanciato sul web dall'associazione Beta (Beirut for Ethical Treatment of Animals), che aiuta i cani libanesi randagi o abbandonati e cerca per loro padroni in tutto il mondo.