2 aprile 2015 Vasi, pentole, pantofole e cruscotti: le cucce più insolite di cani, gatti e non solo I nostri amici a quattro zampe una ne fanno e cento ne pensano. Ecco una carrellata dei posti più strani dove ricercano un po' di meritata tranquillità

09:33 - A questi cuccioli la fantasia, di certo, non manca. C'è chi si riposa nel taschino di una maglietta, chi nella scatola dei fazzoletti di carta, chi nella custodia di una chitarra... E c'è chi, invece, tiene tutto sotto controllo mimetizzandosi con la corteccia di un albero o infilandosi in un cesto di vimini a forma di pesce. Ecco una spassosa carrellata delle "cucce" più strane e insolite dove cani, gatti e non solo cercano un po' di meritata tranquillità.