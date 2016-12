Usa2016, anche i gatti americani non amano Trump

Sono in molti a non amare Donald Trump. Sin dalla sua candidatura alla Casa Bianca, il tycoon americano è stato infatti attaccato a più riprese dagli avversari democratici e ha dovuto anche subire anche il "fuoco amico" dei repubblicani. Persino gli animali, in particolare i gatti, sembrano essere d'accordo con Hillary Clinton: alcuni simpatici filmati, ormai virali in Rete, mostrano tali felini reagire in modo composto alla visione di immagini o video con Trump: se uno scappa, l'altro cerca di graffiarlo.