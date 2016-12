Usa, una scimmia va a spasso tra i carrelli in un parcheggio di un supermercato e provoca una lite

Se pensavate di averle viste tutte, provate a guardare questo video girato nel parcheggio di un supermercato a Lancaster, negli Stati Uniti , già diventato virale. Le immagini mostrano una scimmia , fuggita da un veicolo posteggiato nelle vicinanze, che si aggira tra le auto dei clienti e i carrelli per la spesa. Un dipendente prova a fermarla, ma la proprietaria si avventa sull'uomo, insultandolo e colpendolo con la borsa, prende per mano la scimmia e la trascina via, sotto lo sguardo incredulo dei presenti.

Il dipendente, sorpreso dalla reazione della donna, li lascia andare via, senza fare nulla. Il Dipartimento dell'Agricoltura sta cercando di rintracciare la "proprietaria", anche per capire come sia possibile che una scimmia sia trattata come se fosse un animale domestico e soprattutto se abbia una provenienza illegale.



I clienti del supermercato hanno assistito increduli alla scena e hanno girato alcuni video. I filmati sono stati postati sui social e in poche ore hanno fatto il giro del web.