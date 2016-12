Quando i poliziotti di Jefferson County, in Colorado, hanno ricevuto la telefonata pensavano si trattasse di uno scherzo e arrivati sul posto non potevano crederci: in auto, seduto al volante, c'era un orso. La 17enne proprietaria del veicolo aveva chiamato la polizia dopo aver sorpreso l'intruso, che sembrava trovarsi a proprio agio, nonostante le dimensioni ridotte dell'abitacolo.