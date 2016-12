Usa, un matrimonio davvero speciale: le riprese le fa... un husky

Fra fotografi e cameraman, quella dei professionisti giusti per immortalare i momenti più emozionanti del matrimonio è spesso una scelta delicata, capace di mandare in crisi anche la coppia più rodata. Addie e Marshall Burnette, due sposini del Tennessee, hanno deciso di affidare il compito alla loro migliore amica Ryder. E il risultato è davvero originale, perché la videomaker è... un husky siberiano !

Addie e Marshall hanno montato una telecamerina GoPro sulla schiena della loro dolce cagnolona, che così ha ripreso dalla sua prospettiva preparativi e cerimonia.



I due hanno detto il fatidico sì nel novembre 2014 in un bosco in mezzo alla neve, sulla Roan Mountain, nel North Carolina: è lì infatti che, dieci anni fa, si sono dati il primo appuntamento. Ora, in occasione del primo anniversario, hanno pubblicato il video di quella giornata di festa davvero per tutti: umani e non solo.