Usa, trovato morente nel Maine: lo stallone Benny torna a galoppare

17:05 - Benny è uno stallone di 4 anni forte e in ottima salute, che si diverte galoppando insieme ai suoi amici cani e gatti. La sua è una storia di resurrezione. Nell'agosto del 2013 fu ritrovato a Prentiss, nel Maine, in uno stato di salute talmente trascurato da far temere per la sua vita. Pesava appena 255 kg, era ridotto pelle e ossa e talmente affamato da non riuscire a reggersi in piedi.

Ricoverato al Last Stop Horse Rescue, un'associazione per il recupero dei cavalli malati, in sei mesi si è completamente ristabilito. Merito degli operatori sanitari che non si sono mai arresi, curandolo con amore ed entusiasmo.



Già dopo due settimane Benny era in grado di stare in piedi, con la testa eretta, la criniera lucida e un grande appetito. Ora Benny, cavallo del Maine, non smette di galoppare. Gli stenti del passato sono un lontano ricordo.