Usa, trova in un sacco della spazzatura un cagnolino abbandonato e lo adotta: la storia di Malissa

Era in ritardo per andare a lavoro e ha deciso di prendere una scorciatoia per cercare di arrivare in tempo. Ma quanto visto da Malissa Sergent Lewis, residente nello Stato del Kentucky, ha comunque interrotto la sua corsa in auto. La donna ha infatti notato un sacco della spazzatura che si muoveva da solo sulla strada: incuriosita, si è fermata e si è resa conto che dentro vi era un cagnolino abbandonato.