Usa, scimpanzè amici inseparabili: giorno e notte mano nella mano

Chi trova un amico trova un tesoro. Lo sanno bene Terry e Jeannie, i due scimpanzè che si sono conosciuti grazie all'organizzazione no profit Save the Chimps. In un video i due animali sono ripresi mentre si tengono per mano e non si lasciano più, neanche quando mangiano o dormono: semplicemente cambiano la mano, assicurandosi di non perdere mai il contatto.