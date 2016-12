Usa, ritrova il cane dopo tre anni

08:21 - Era scomparso oltre 3 anni fa in Missouri, lasciando nella disperazione chi lo aveva amato e accudito sino a quel momento. Ora Titan è tornato è pare essere ancor più felice del suo padrone. Così racconta l'uomo che lo ha riconsegnato. Mentre Allen Williams cercava di abbracciarlo per la gioia, lui, Titan, un bestione di appena 5 anni, ha cominciato ad abbaiare e saltare, felice come non era mai stato. Quando l'ho perso era molto più piccolo, dice Allen.

"ormai non ci speravo più", dice un commosso Allen, mentre Titan lo lecca e abbraccia quasi fosse umano. Poi ho ricevuto una telefonata da un canile che aveva trovato e accudito il cane. "E quando l'ho rivisto, anzi quando lui ha rivisto me", è scoppiata la festa, cancellando in un sol colpo tre anni di assenza.