Usa, ricercatori filmano un rarissimo esemplare di anguilla pellicano

Nelle profondità degli abissi esistono molte specie di cui siamo poco, o per nulla a conoscenza. Per questo motivo l'organizzazione statunitense nonprofit Nautilus scandaglia ogni giorno mari e oceani, documentando le loro scoperte con foto e video. Proprio durante una delle loro spedizioni nel Monumento nazionale marino di Papahānaumokuāke (Oceano Pacifico) sono arrivati a contatto con un un pesce degli abissi raramente visto dall'uomo: l'anguilla pellicano. Il nome deriva dalla larga bocca, la cui apertura mascellare può superare il mezzo metro, che usa per raccogliere i piccoli organismi dei quali si nutre. Considerato che in età adulta le sue dimensioni raggiungono quasi i due metri, l'esemplare filmato deve essere stato molto giovane.