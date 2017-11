Usa, ragazzo costruisce un vero e proprio labirinto per i suoi gatti

Prima ha completamente svuotato il salotto di casa per ottenere il maggior spazio possibile, poi si è procurato ben 50 scatole di cartone e infine ha creato un labirinto, con tanto di uscita e vie a senso unico, interamente dedicato ai suoi due gatti Cole e Marmalade. La trovata di un ragazzo, Chris Poole, per celebrare la giornata mondiale del gatto (8 agosto) sta riscuotendo un enorme successo sulla rete, tanto che il video che riprende i due gatti alle prese con il labirinto - pubblicato sul canale YouTube dedicato ai due felini - ha superato le 120 mila visualizzazioni in meno di un giorno. Per tutti gli amanti degli animali non resta dunque che godersi il filmato e attendere la prossima idea che Chris riserverà a Cole e Marmalade.