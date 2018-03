Usa, raccolta fondi per curare il cane ferito mentre difendeva il padrone

Un ragazzo di 16 anni, Javier , è nella sua casa di Seattle in compagnia del suo cane Rex quando alcuni ladri fanno irruzione. Mentre il ragazzino si nasconde in un armadio e chiama la polizia, il suo pastore tedesco affronta i malintenzionati. I ladri lo picchiano e poi gli sparano almeno quattro colpi di pistola, che gli raggiungono collo, ginocchio e zampa.

Poi il ragazzo, sempre nascosto nell'armadio, sente i colpi di pistola. "Il mio cane guaiva a ogni sparo. E' stata la cosa peggiore di tutta la mia vita" ha raccontato ad aggressione finita: "Ho sentito che abbaiava e poi uno dei ladri urlare di essere stato morso".



All'arrivo della polizia, i delinquenti sono fuggiti via e Rex è stato portato all'ospedale veterinario, dove è stato operato all'osso della zampa posteriore sinistra, frantumato da un proiettile, e al collo. La zia di Javier ha lanciato una sottoscrizione online per raccogliere il denaro necessario per pagare l'intervento.



"Se non ci fosse stato Rex - conclude Javier - avrebbero aperto la porta dell'armadio e mi avrebbero trovato lì. Non credo che sarei qui a raccontarlo". La parente ribadisce: "Javier è stato protetto dal suo eterno amico anche con le ultime forze che aveva".