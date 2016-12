07:53 - Cosa c'è di meglio di un tuffo in piscina? Deve aver pensato questo, il simpatico orsetto che, in una cittadina degli Stati Uniti, si è intrufolato nel giardino di casa di una famiglia per regalarsi un bagno gratis. Il video mostra prima le titubanze dell'animale che, assicuratosi della temperatura ottimale, si lascia andare e nuota spensieratamente nell'acqua. Con buona pace dei proprietari della mini vasca.