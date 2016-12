Usa,morto uno dei due panda gemelli

Uno dei due gemellini di panda gigante nati nel National Zoo di Washington non ce l'ha fatta. Dopo tre giorni e mezzo dalla sua nascita è morto. Il secondo cucciolo invece è in buone condizioni. Gli addetti in questi giorni sono stati impegnati nel delicato compito di scambiare i cuccioli ogni poche ore, in modo che ciascuno avesse la possibilità di essere allattato dalla madre.