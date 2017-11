Usa, in posa con la carcassa del leopardo delle nevi: petizione per incriminare il cacciatore

La foto - La foto è stata scattata nel 2008, nell’Asia centrale, ed è ora diventata il simbolo della lotta per la conservazione della fauna selvatica. Ai tempi, infatti, il leopardo delle nevi era inserito nella lista rossa degli esemplari in pericolo stilata da Iucn. Ma, anche se l’anno scorso l’animale è stato riclassificato come “vulnerabile”, Tera International è convinta che non sia troppo tardi per perseguire Golabchi (che ha ucciso il leopardo quando ancora era classificato come “minacciato”) e, così, ha deciso di lanciare una raccolta firma su Care 2, in occasione dell’International Snow Leopard Day.



La petizione - “Non esiste nessuna parte dell'intero emisfero occidentale (e del resto del mondo) che permetta a qualcuno di recarsi in Asia centrale per dare la caccia ai leopardi delle nevi. È illegale possedere parti del loro corpo o della loro bella pelliccia e importarle negli Stati Uniti”, si legge nel testo della petizione.



Il leopardo delle nevi - Attualmente, sono circa 4mila gli esemplari di leopardo delle nevi che abitano in piccole popolazioni frammentate tra le montagne di Afghanistan, Bhutan, Cina, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan. In questi Paesi la caccia dell’animale è illegale. Ma l’imprenditore e cacciatore per passione non si è fatto problemi e ha raccontato le sue imprese nel libro Obsessed! Hunting mountain game in North America, Asia and around the world (2008). Golabchi ha “collezionato” più di 400 animali selvatici di 225 specie diverse (uccisi in varie parti del mondo), che conserva nella sua sala dei “trofei”.