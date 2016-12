Usa: in fin di vita Tilikum, l'orca assassina diventata star del cinema

L'esemplare è affetto da un'infezione batterica e i veterinari non sono sicuri di riuscire a curarlo.



La storia - Tilikum, era stato catturato da cucciolo in Islanda. È vissuto inizialmente in uno zoo vicino a Reykjavik e poi in un parco acquatico in Canada. Nel 1991 uccise, insieme ad altre orche, il primo addestratore, caduto accidentalmente in piscina.



Poi il trasferimento a Orlando, dove nel 1999 un visitatore che aveva superato le recinzioni di sicurezza venne trovato morto nella sua piscina. E nel 2010 la drammatica uccisione, dopo uno spettacolo acquatico, dell'addestratrice Dawn Brancheau.



Nel documentario Blackfish di Gabriela Cowperthwaite si racconta proprio la sua storia tormentata ripercorrendo le tappe della sua vita.