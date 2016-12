Usa, il salvataggio del chihuahua Petra finito in cima a un cipresso

Gli addetti al soccorso animali di Bakersfield, in California, sono stati chiamati per un salvataggio decisamente insolito. Un chihuahua di nome Petra era riuscito a farsi strada in alto tra i rami di un imponente cipresso, rimanendo bloccato a quasi otto metri da terra. Fortunatamente, i vigili del fuoco della contea di Kern sono arrivati con una scala per far tornare Petra a terra, sana e salva.