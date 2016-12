Usa, il poliziotto che salva una gattina conquista il web

E' bastato uno scatto con questa dedica "La mia nuova partner" per trasformare un normale poliziotto del Sud Carolina in star del web. Tutto merito del selfie che ha intenerito i suoi followers e via via è diventato virale in poche ore: una gattina sulla sua spalla, appena salvata, pelo arruffato e occhi dolcissimi. Il protagonista è Cory Garrett: l'agente stava ultimando il suo turno quando ha sentito strani rumori provenire da un cassonetto, si è avvicinato e ha trovato la cucciola abbandonata. Non ci ha pensato molto e ha deciso subito di adottarla immortalando con uno scatto la sua scelta. I like e le condivisioni non si sono fatti attendere, così come non sono tardate nemmeno le proposte di matrimonio: c'è chi gli ha promesso amore eterno pur di conoscere la fortunata gattina .