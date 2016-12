Usa, il piccolo gatto finisce in un tombinoGli agenti si devono calare per il salvataggio

Salvataggio animale a Tampa, in Florida, dove due agenti della polizia cittadina sono dovuti intervenire nel cuore della notte per estrarre un piccolo gatto da un tombino. I poliziotti sono stati allertati dai cittadini, che dalle loro abitazioni riuscivano a udire i miagolii del felino, incapace di risalire la cavità nella strada. Dwight Vinkemulder e Matthew Drumsta, riporta il Time, sono quindi accorsi sul posto e uno di loro si è calato nel tombino per prendere il gattino. Il salvataggio si è concluso con successo e l'animale è riemerso in buone condizioni, come confermato dalla stessa polizia in un post su Facebook.