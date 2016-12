Usa, il pappagallo senza piume star su Instagram

La nuova padrona ha iniziato fin da subito a coccolare il pappagallino tanto da cucirgli vestiti e sciarpe per non fargli sentire il freddo. Isabella decise di convidere la bellezza del suo nuovo animale domestico creandogli un profilo Instagram. All'inizio i commenti sono stati molto crudeli criticando il pappagallino proprio per il suo aspetto fisico. La donna, però, ha continuato a postare e presto sono giunti anche commenti e messaggi di solidarietà di altri padroni di pappagalli affetti dalla stessa malattia. Ora Rhea ha più di 124 mila follower e con le sue foto dice al mondo che essere diverso è bello.