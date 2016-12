Mollare ogni cosa e partire per vedere tutto il mondo . In tanti fanno questo sogno, senza però avere il coraggio di realizzarlo come invece ha fatto Liz Clark , 34enne originaria di San Diego, California: nel 2006 ha lasciato il suo lavoro di barista per vivere l'avventura di navigare per gli oceani. A farle compagnia dal 2013 è arrivata Amelia, una gattina che all'epoca aveva solo sei mesi, tratta in salvo da Liz e divenuta la sua fida compagna di bordo.

Quando Amelia è stata trovata era magra e affamata. Ha dovuto imparare a fidarsi della ragazza e abituarsi a vivere in un ambiente piccolo e circondato dall'acqua. Oggi riesce tranquillamente a pescare qualche piccolo pesce dalla cima della barca a vela e non ha paura di camminare sulle spiagge o di partire in qualche giro di perlustrazione assieme alla sua padrona.



La piratessa, come si è definita l'ex barista, ha navigato lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, passando poi per Messico, America Centrale e Sud del Pacifico. All'inizio non sapeva come avrebbe potuto capitanare e gestire un'imbarcazione del genere, ma sapeva che se non ci avesse provato se ne sarebbe pentita per sempre.