Usa, il gatto Morris entra in terapia intensiva per il sollievo dei pazienti più gravi

Lo attendono ogni giorno per ricevere fusa e buonumore in cambio di coccole: "Duke Ellington" Morris è la star del reparto di terapia intensiva all'Ucsf Medical Center di San Francisco, Usa. I ricoverati anche in condizioni critiche aspettano che entri nella loro stanza a bordo di un carrellino, per poter godere della sua benefica compagnia, tutta pelo e fusa. E anche i medici riscontrano giovamento nelle condizioni di salute dei pazienti grazie all'intervento di questo nuovo operatore sanitario specializzato in pet therapy.