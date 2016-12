Usa, il circo Barnum dice addio agli elefanti: andranno in una riserva in Florida

Il più grande circo degli Stati Uniti, il " Ringling Bros. and Barnum & Bailey ", ha mandato in scena domenica sera per l'ultima volta gli elefanti. Sei pachidermi asiatici si sono esibiti a Providence, nel Rhode Island, e cinque a Wilkes Barre, in Pennsylvania. Gli animali trascorreranno il resto dei loro giorni in una riserva in Florida , con un branco di 40 loro simili, e saranno studiati da oncologi per la loro resistenza al cancro.

Gli elefanti lavorano nei circhi americani da 200 anni, diventando a volte un connubio inscindibile come nel cartone animato della Disney "Dumbo", una struggente storia di emarginazione e riscatto ambientata proprio fra gli elefanti di un circo. Una dozzina di circhi continueranno ad usare questi animali. Nessuno di loro però è grande e conosciuto come il Ringling Barnum.



A Providence domenica sera un elefante ha fatto il giro dell'arena con la bandiera americana, ascoltando l'inno nazionale. Quindi sei pachidermi sono entrati tenendosi per la coda. Il Ringling Barnum ha preso questa decisione a seguito di una maggiore sensibilità animalista del pubblico e del divieto emesso da decine di Comuni americani dell'uso dei bastoni con gancio, usati per addestrare gli elefanti. Un divieto che ha reso difficile per i circhi portare in tour questi animali.



Nella riserva in Florida dove andranno a vivere, di proprietà della società Feld Entertainment che possiede il circo, gli elefanti parteciperanno a un progetto di ricerca contro il cancro dell'Università dello Utah. Questa malattia è meno frequente in questi animali che nell'uomo, e le loro cellule posseggono 20 copie di un gene anti-cancro, contro l'unica dell'uomo.