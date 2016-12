Usa, il cane si risveglia dall’anestesia e piange: il veterinario canta per lui

Un cane piange al risveglio dopo l'operazione di sterilizzazione in una clinica di Baltimora, ma non è da solo ad affrontare il momento di paura: con lui c'è un veterinario che lo tiene amorevolmente tra le braccia, lo coccola e gli sussurra una canzone per calmarlo, proprio come farebbero due genitori con il loro bambino. Il video, realizzato proprio per promuovere la sterilizzazione, ha commosso gli utenti della Rete e sta diventando virale.