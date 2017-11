Usa, il baby ippopotamo Fiona dimostra incredibili doti da ginnasta

Nella vasca degli ippopotami dello Zoo di Cincinnati alcuni fortunati visitatori hanno potuto osservare uno spettacolo meraviglioso oltre che incredibilmente divertente. Fiona, un cucciolo di ippopotamo, ha intrapreso un’improvvisa cavalcata sul dorso di sua mamma, e dopo aver preso una boccata d’aria, si è lanciata in una splendida danza subacquea.



Sorprende che un animale noto per la sua stazza possa diventare così leggero e aggraziato. Fiona piroetta nell’acqua come uno degli ippopotami del celebre film "Fantasia" della Disney. Fiona, è famosa per essere nata prematura di sei settimane diventando l'ippopotamo più piccolo mai sopravvissuto. È diventata un vero e proprio fenomeno internazionale tanto da avere un suo show settimanale online.