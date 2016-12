Usa, gatto in fin di vita rianimato con una speciale maschera d'ossigeno

Sembra una campana di vetro, in realtà è una maschera d'ossigeno studiata appositamente per gatti e cani. A questo originale dispositivo deve la propria vita un gatto di New Orleans rimasto coinvolto in un incendio all'interno di un'abitazione. Dopo averlo stratto dall'appartamento, i vigili del fuoco sono infatti riusciti a rianimarlo e a restituirlo ai suoi padroni. In buone condizioni di salute.