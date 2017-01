Ad accorgersi della bizzarra "sorpresa" è stato Frederick, il figlio dei proprietari di casa. Il 17enne stava facendo colazione in cucina quando ad un tratto ha sentito un boato. Impaurito, si è prima diretto verso l'uscio di casa per capire cosa stesse succedendo. Non vedendo nessuno, è entrato nel salotto e ha visto che qualcosa si agitava dietro l'albero di Natale.



Il cervo, visibilmente confuso, continuava a muoversi e non riusciva a reggersi sulle zampe per via del parquet scivoloso. Ad un tratto poi, mentre cercava di alzarsi per raggiungere una via d'uscita, ha fatto cascare in terra anche l'albero di Natale. Il 17enne ha filmato tutto con lo smartphone e ha postato il video su Twitter.



Una storia tutto sommato divertente, se non fosse per il triste epilogo: un po' per paura e un po' per rabbia, Frederick, dopo aver chiamato i soccorsi, non vedendoli arrivare ha pensato bene di impugnare la pistola che il padre teneva conservata nel cassetto e uccidere il povero cervo. La giustificazione? "Ha causato un sacco di danni, ho protetto la mia casa e me stesso".