Usa, "cani Ups": i migliori amici dei... fattorini

I cani sono i migliori amici dell’uomo e dei… fattorini. Cosa c’è di più bello, quando si consegna un pacco, di un cucciolo che ti viene incontro scodinzolando? Per gli impiegati di Ups probabilmente nulla. O poco. Tanto che hanno creato un gruppo Facebook in cui postano le foto dei cagnolini appartenenti ai loro clienti. Si chiama "Ups Dogs". "È un ottimo esempio per far capire quanto i nostri impiegati siano bravi a instaurare rapporti con i clienti a due e… a quattro zampe", ha dichiarato il fondatore del gruppo - e dipendente Ups - Sean McCarren.