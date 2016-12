Usa, cade dalla barca sul lago Michigan: il cane nuota 10 chilometri per ritrovare la sua famiglia

Dieci chilometri a nuoto per ritrovare la propria famiglia. Rylee, una cagnolina dell'età di 10 mesi e di razza belga Malinois, ha dovuto lottare disperatamente per salvarsi e poter tornare a casa dai suoi proprietari. La vicenda è avvenuta negli Stati Uniti, dove Edward Casas e la moglie Kristin si trovavano sul lago Michigan a bordo della loro barca. Un'avaria del motore dell'imbarcazione ha costretto i due a distrarsi per ripartire e proprio in quei momenti in cane è caduto in acqua.