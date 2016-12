Usa, anche le zebre alzano la voceSafari "lirico" in un parco texano

Se c'è un campo in cui il popolo statunitense è maestro, è l'arte di divertirsi con poco. Lo dimostra anche questo video realizzato durante un safari al Natural Bridge Caverns Wildlife Ranch di San Antonio, Texas: una zebra - a fauci spalancate per racimolare qualche nocciolina - si trasforma in un tenore grazie a un playback magistrale, più o meno. Di sicuro esilarante.