Usa, allarme orsi nei centri abitati

Nella cittadina californiana di Sylmar è stato avvistato e poi catturato un esemplare di orso che girava indisturbato tra i vialetti del campus universitario. Con elicotteri e volanti le forze dell'ordine e le guardie forestali hanno prima seguito poi catturato l'animale. Stesso episodio a New York dove un orso si è arrampicato sugli alberi che circondano un gruppo di villette. Anche in questo caso è stato immediato l'intervento delle guardie forestali che hanno prima sedato e poi portato via il mammifero avvolto nei teloni.