Usa, a torso nudo per aiutare gli animali Dodici mesi in compagnia di "Fusti e segugi"

Appassionati di cani e di aitanti modelli, rifatevi gli occhi. L'associazione Louie's legacy animal rescue di New York ha realizzato un sexy calendario i cui ricavati saranno devoluti in beneficenza per aiutare gli animali più bisognosi e senza padrone. Davanti alla macchina fotografica di Mike Ruiz sfilano dodici uomini, rigorosamente single e a torso nudo, in compagnia di bellissimi cuccioli pronti per l'adozione. Per un 2015, come recita il titolo del calendario, tra "Hunks and hounds", "Fusti e segugi".