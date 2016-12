Usa, a Sacramento il miracolo del giorno del Ringraziamento: ritrovato cane scomparso da un anno

Non era rimasta traccia di Ruby , una femmina di pastore tedesco , scomparsa un anno fa da Sacramento . I padroni, Zhanna e Val, l'avevano cercata a lungo chiamando i rifugi, cercando tra le pagine social quel cane ormai parte integrante della famiglia. Eppure l'animale non si trovava. Poi il giorno del Ringraziamento il miracolo: Zhanna e Val stavano vedendo il video di un rifugio di animali quando sullo schermo comparì il muso nero e gli occhi grandi della loro Ruby.

Il pastore tedesco era scomparso nel'ottobre 2015: mentre giocava nel cortile di casa era scappata grazie al cancello di ingresso aperto. Alla scoperta della scomparsa i padroni, Zhanna e Val, erano disperati: quella cagnolona nera era ormai per loro una compagna inseparabile.



Hanno continuato a cercarla: chiamavano i rifugi di animali della zona, cercavano per le strade, distribuivano volantini, contattavano i veterinari. Nessuno, però, sembrava avesse visto Ruby. In seguito arrivò la loro bambina e le priorità cambiarono: le speranze che Ruby tornasse a casa erano poche e come loro stessi hanno detto si erano affidati alla Provvidenza.



Poi arrivò il miracolo: guardando su Facebook il video di un rifugio vicino videro tra gli animali ripresi la loro Ruby. Era lì scodinzolante e festosa che li aspettava: Zhanna e Val salirono in macchina e raggiunsero il loro cane. Per fortuna il pastore tedesco ha dei segni unici che ne hanno permesso il riconoscimento: una piccola cicatrice sotto l'occhio sinistro e una piccola voglia bianca sotto la lingua.



Così Ruby è potuta tornare a casa e scoprire che aveva ormai una nuova sorellina. Zhanna e Val, però, riferiscono che i due sembrano andare molto d'accordo. Ora dopo mesi la famiglia è finalmente riunita.