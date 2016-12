Una vita a contatto con gli animali: la figlia di Steve Irwin segue le orme di papà

Steve Irwin, naturalista e personaggio televisivo australiano conosciuto come "Crocodile Hunter", è morto ormai da quasi nove anni, e in tutto questo tempo i fan delle sue trasmissioni televisive sugli animali ne hanno sentito la mancanza. Ma ora a prendere il suo posto potrebbe essere la figlia Bindi. La sedicenne terminerà quest'anno le superiori, e in seguito ha intenzione di lavorare in uno zoo australiano.