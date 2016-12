Il panda Hao Hao ha dato alla luce un cucciolo circa un mese fa. Un evento raro per una specie in via di estinzione che conta meno di 2 mila esemplari in tutto il mondo. Non sorprende quindi che, data la natura precaria di questa specie, il cucciolo venga attentamente monitorato,curato e che gli vengano anche fatti anche dei piccoli video. Lo zoo, che ha ospitato la coppia di panda, Hao Hao e il suo compagno Xing Hui nel 2014 grazie ad un accordo con le autorità cinesi, ha collaborato con degli esperti per effettuare l'inseminazione artificiale



Il WWF, con un sondaggio datato 2014, ha scoperto che solamente 1.864 panda vivono allo stato brado, numero che si è dimezzato rispetto agli anni '70. Per salvare la specie, che è stata colpita duramente dall'invasione umana sugli altopiani cinesi, ora oltre 300 panda vivono negli zoo, per lo più in Cina.