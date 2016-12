Un orso bianco a passeggio per Tokyo: una campagna di guerrilla marketing?

Benché realistico, è verosimile che l'animale non fosse altro che un pupazzo: a quanto pare la passeggiata con l'orso bianco è infatti l'inizio di una campagna del gruppo russo "LALSH" (il cui nome compare sulle magliette sia della bionda sia dei suoi accompagnatori), anche se non si sa a che cosa sia diretta. Su Facebook, infatti, il gruppo si definisce semplicemente "un'organizzazione", senza specificare di che tipo. E annuncia che tutto verrà svelato il 24 ottobre a Shinjuku, altro quartiere della capitale nipponica. Per ora, tutto ciò che si è scoperto è che l'orso si chiama Hachiko; per il resto bisogna attendere due settimane.