Un milione e mezzo di famiglie in auto nel weekend: ecco i consigli per chi porterà in vacanza cani e gatti

Mancano poche ore all'inizio del fine settimana di maggior intensità per il traffico automobilistico sulle autostrade italiane, verso le località turistiche. Si stima che un milione e mezzo di famiglie si metteranno in viaggio nel weekend, molte delle quali accompagnate dai propri animali domestici. Per l'occasione, l'Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) ricorda alcune importanti regole per garantire comfort e sicurezza a cani e gatti sui veicoli. Dalla "dieta" al trasportino, fino alle cinture di sicurezza, sono di diversi gli accorgimenti da tenere in considerazione per i quattro zampe in vacanza.