Un cucciolo di elefante e due piccoli struzzi dopo un salvataggio diventano amici

Il team del "David Sheldrick Wildlife Trust", un'associazione che si occupa di proteggere gli animali nella parte orientale dell'Africa, cercava di salvare il piccolo elefantino Wass, quando è stata allertata di nuovo: due baby struzzi orfani erano in pericolo. Mentre Wass riceveva le prime cure, avvolto in una coperta e con una flebo attaccata, i due struzzi vicino a lui lo confortavano con la loro presenza. Adesso i tre cuccioli si trovano a Nairobi in Kenya, finalmente al sicuro e sono diventati amici: nessuno riesce a separarli.