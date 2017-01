Ucraina, cane ferito sui binari accudito dal suo compagno: in salvo al canile

E' la storia di Natale perfetta, con tutti gli ingredienti nella giusta quantità: amicizia, fedeltà, coraggio, dolore, gelo, pericolo e, soprattutto, il lieto fine. Arriva dalla città ucraina di Uzhgorod, al confine con Slovacchia e Ungheria, e ha per protagonisti due cani, uno dei quali rimasto immobilizzato sui binari vicino alla stazione Tseglovka, sotto la neve, a seguito dell'investimento da parte di un treno. Il suo compagno non l'ha mai lasciato solo: lo ha difeso, scaldato, accudito per ore, finché i volontari che erano stati allertati da alcuni passanti sono riusciti a catturarli e a portarli al sicuro in un canile, sognando per loro una bella adozione. Il tutto nel giorno del 25 dicembre.