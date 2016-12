18 febbraio 2015 Ucciso Romeo, il cane che aiutava i ciechi Il cucciolo di labrador era addestrato dalla Scuola nazionale di Firenze per assistere i non vedenti: è stato avvelenato in un parco Tweet google 0 Invia ad un amico

14:55 - Aveva solo nove mesi ma già "studiava" per aiutare i non vedenti: era addestrato alla Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci (Firenze). Ma è stato ucciso: Romeo, il cucciolo di labrador biondo, è morto per aver ingerito una polpetta avvelenata lasciata in un parco. Lo rende noto la Regione Toscana: il cagnolino, regalato alla scuola dal circolo Lions di Firenze Pontevecchio e dato in affidamento a una famiglia, è morto lunedì pomeriggio in un ambulatorio veterinario del comune di Bagno a Ripoli.

