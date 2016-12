Tutti in Australia a fare il selfie-ricordoNon con il koala, ma con il quokka

3 marzo 2015 Tutti in Australia a fare il selfie-ricordo

Non con il koala, ma con il quokka L'animale definito "il più felice del mondo" conquista tutti dall'altra parte del pianeta. Morbidoso, innocuo e molto socievole, è lui il protagonista degli album vacanze Tweet google 0 Invia ad un amico

09:19 - La moda sta diventando travolgente. Fare il selfie con il quokka è diventato irrinunciabile per chi va in vacanza in Australia. E le foto con il marsupiale, definito "l'animale più felice del mondo", stanno inondando i social network, come sottolinea mashable.com. Molto più sicuro fare la foto-ricordo in compagnia dell'animale che ha "le fattezze di un topo ma è grande come un gatto", come è stato definito, piuttosto che con un canguro, decisamente più ingombrante, oppure, peggio ancora, con un coccodrillo. Saranno pur tipici dell'Australia, ma è molto meglio il morbidoso e innocuo "quokka".