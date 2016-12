Trieste, cinghiale sfugge a mattanza e fa una scampagnata in città

Una fuga per salvarsi la vita che si trasforma in una piacevole passeggiata tra le vie cittadine con tanto di sosta in edicola: è quanto successo a Trieste, nel quartiere di Borgo San Sergio, dove un cinghiale, protagonista della bizzarra vicenda, ha deciso di concedersi qualche momento di libertà. Il fuggitivo, scappato per evitare una mattanza insieme ad altri due esemplari femmine, è stato fin da subito incuriosito dall'edicola, dove ha trascorso la maggior parte del tempo aggirandosi tra giornali e riviste sotto lo sguardo sbigottito dei passanti.