Treviso, il calendario delle gattare senza veli per aiutare i mici abbandonati

Dodici donne delle province di Treviso e Venezia si sono tolte i vestiti per una giusta causa: raccogliere fondi in favore dei gattili del territorio. Nella vita di tutti i giorni non sono modelle abituate a stare davanti all'obiettivo del fotografo ma volontarie dell'Enpa, ente nazionale protezione animali. Il prodotto delle loro fatiche sarà presentato a Mogliano nei prossimi giorni dalla neonata associazione Civico 31.