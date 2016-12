Treviglio, l'ospedale apre i reparti a cani, gatti e conigli

Reparti aperti agli animali domestici: l'ospedale di Treviglio non sarà più off limits per cani, gatti e conigli. E' stato approvato un nuovo regolamento che consente le visite anche agli amici a quattro zampe. Potranno avere libero accesso in tutti gli ambienti, esclusi alcuni reparti quali rianimazione, anestesia, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia. Gli animali domestici dovranno essere in regola e il paziente dovrà compilare un modulo per la richiesta.