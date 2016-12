10 aprile 2015 Tom e Jerry sbarcano nella realtà: scherzi tra gatto e topo come nel cartoon La scena fotografata sui tetti di Shepton Mallet, nella contea inglese del Somerset Tweet google 0 Invia ad un amico

14:43 - L'amicizia tra gatto e topo non è possibile solo nella fantasia. Lo dimostrano queste foto, scattate sui tetti di Shepton Mallet, nella contea inglese del Somerset, che ritraggono la versione in carne e ossa dei leggendari cartoni animati "Tom e Jerry". Scherzi, dispetti e acrobazie che, per una volta, sembrano più divertenti nella realtà che nel cartoon.