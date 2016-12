Tigri selvatiche, il Wwf: la popolazione è finalmente in aumento

Aumenta il numero di tigri allo stato brado per la prima volta dopo secoli: secondo l'ultimo censimento diffuso dal Wwf e dal Global Tiger Forum (GTF), nel mondo ci sono 3.890 esemplari di questi grandi felini, di cui oltre la meta' in India. Nel 2010 erano 3.200. I dati sono stati pubblicati alla vigilia di un importante summit al via domani a Nuova Delhi. "E' la prima volta in oltre cento anni che la popolazione mondiale di tigri e' in aumento", spiega S P Yadav, vicesegretario generale del GTF, al sito NewIndianExpress.