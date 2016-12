Thailandia, per selfie con i turisti strappati i denti e rotto un polso alla scimmietta Boris

Due occhioni sgranati su una realtà di sevizie, per la gioia dei turisti di Chaweng Beach, sull'isola di Koh Samui, in Thailandia. E' stato strappato allo sfruttamento come attrazione esotica il piccolo Boris, esemplare di Loris lento, primate molto diffuso in Asia, reso inoffensivo per far fare selfie ai visitatori. Così, gli sono stati strappati i denti e gli è stato rotto un polso. A salvarlo i volontari della Wildlife Friends Foundation Thailand (Wwft).